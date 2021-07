Infos für künftige Konfirmanden

Ober-Laudenbach. Der Informationsabend mit Möglichkeit zur Anmeldung für den Konfirmandenjahrgang 2021/2022 in Laudenbach und im Heppenheimer Stadtteil Ober-Laudenbach findet am Donnerstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr im Bonhoeffer-Zentrum Hemsbach statt. Alle Jugendlichen, die nach den Sommerferien die 8. Klasse besuchen, können sich informieren und anmelden. Eltern und ihre Kinder können nach vorheriger Anmeldung zum Informationsabend kommen. Es besteht Maskenpflicht.

Das Anmeldeformular für die Konfirmation kann auch per Mail angefordert werden: laudenbach@kbz.ekiba.de. Rückfragen können an das Pfarramt gerichtet werden oder an Pfarrerin Birgit Risch, Telefon 06201/71569. red