Info-Abend in Heppenheim zum Thema Wasser

Heppenheim. „Man schüttet kein dreckiges Wasser weg, solange man kein sauberes hat“, sagte schon Konrad Adenauer. Auch in Heppenheim kommt das Wasser aus dem Hahn – aber wo kommt es eigentlich her, und wo geht es hin? Und was passiert mit dem Abwasser?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Thema greift die Bürgerstiftung Heppenheim auf und gibt damit den Startschuss zur Wiederbelebung ihrer Veranstaltungsreihe nach langer Corona-bedingter Pause. Die Bürgerstiftung ist eine Stiftung mit dem Ziel der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Kreisstadt Heppenheim durch bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Arbeit.

Die Veranstaltung zum Thema Wasser beginnt am Donnerstag, 28. April, um 19 Uhr im Marstall des Amtshofes. Als Referenten konnten zwei Fachleute gewonnen werden: Verbandsdirektor Ingo Bettels ist Geschäftsführer des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost, Dipl.-Ing. Michael Ruess, ist Abteilungsleiter Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz im Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit zu Diskussion und allgemeinem Austausch bei einem Gläschen Wein. red