InfectoPharm spendet 13 000 Euro

Heppenheim. 10 000 Euro standen bei dem auf Kinderarzneimittel spezialisierten Heppenheimer Familienunternehmen InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH als Spendengeld nach der coronabedingten Absage der Weihnachtsfeiern zum Jahreswechsel als Spendengeld zur Verfügung. Die Summe teilen sich jetzt zu gleichen Teilen die „Zukunftswerkstatt“ in Stralsund und das Attat-Krankenhaus in Äthiopien. Weitere 3000 Euro wurden kurzfristig der Biesalski-Schule in Berlin zugesprochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Empfänger

Das Projekt „Zukunftswerkstatt“ fördert Schulkinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen, die nicht in eine Schule oder Werkstatt aufgenommen werden können. InfectoPharm unterstützt den projektverantwortlichen Träger StrelaCARE in Stralsund mit 5000 Euro für die Einrichtung einer professionellen Tagespflege.

Ebenfalls 5000 Euro erhält das Attat-Krankenhaus in Äthiopien. Das kleine Krankenhaus im Gurageland – eine der ärmsten Regionen im Land – wird von fünf katholischen Missionsärztlichen Schwestern geführt und ist mit 65 Betten das einzige Krankenhaus für rund eine Million Menschen. Die Spende kommt der kleinen pädiatrischen Abteilung zugute.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Förderkreis der Biesalski-Schule in Berlin erfragte 3000 Euro für ein dringend benötigtes Therapie-Luftkissen. Die Biesalski-Schule fördert die körperliche und motorische Entwicklung ihrer 210 Schüler von Klassenstufe 1 bis 12. red