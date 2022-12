In Wohnhaus in Heppenheim eingebrochen

Heppenheim. Ein Wohnhaus in der Roseggerstraße in Heppenheim ist am Samstag (03.), in der Zeit zwischen 9.30 und 21.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen geraten.

Die Täter drangen durch die Terrassentür in das Reihenhaus ein und durchwühlten anschließend mehrere Zimmer. Den ungebetenen Besuchern fiel bei ihrer Suche nach Wertgegenständen Schmuck in die Hände.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22), sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.