Mit 2500 Einwohnern ist Kirschhausen der größte Stadtteil von Heppenheim. Würden all die Baugebiete erschlossen, die bei der CDU-Sommertour besichtigt wurden, wären es mehr als 3000 Einwohner. Der von Ortsvorsteher Peter Engelhardt (CDU) geleitete Rundgang führte auf die Weißäcker, an den Reiterweg und auf das Gelände an der früheren Pension Lulay „Auf der Bein“.

Laut Engelhardt wird

...