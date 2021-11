Heppenheim. Die Veranstaltung zum internationalen Gedenk- und Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen“ am Donnerstag, 25. November, findet aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht statt. Stattdessen lässt die Bergsträßer Kreisstadt Heppenheim die entsprechenden Fahnen in der Zeit vom 25. November bis 2. Dezember sowohl vor dem Stadthaus als auch vor dem Rathaus wehen – als sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. red

