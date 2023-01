In Heppenheim soll langsamer gefahren werden, um den Verkehrslärm zu reduzieren

Heppenheim. Äußerst selten kam es in den vergangenen Jahren vor, dass sich Verwaltung, die Große Koalition aus CDU und SPD sowie die meisten Oppositionsfraktionen derart einig waren wie bei der Debatte um den Beitritt der Kreisstadt zur „Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten“ in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vollends zustimmen wollten besonders die Vertreter der CDU der parlamentarischen Initiative der Fraktion LiZ/Linke zwar nicht (man enthielt sich bei der Abstimmung), doch untermauerte Fraktionsmitglied Jürgen Semmler stellvertretend für fast alle Ausschussmitglieder die vorherrschende Einigkeit: „Ich glaube, wir sind hier alle der Meinung, dass Tempo 30 Vorteile hat.“

Beitritt eröffnet Chancen

Diese Einschätzung beziehe sich freilich nicht generell auf das gesamte Stadtgebiet, sondern auf Straßenabschnitte, „wo es sinnvoll ist“, sagte Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) drei Tage nach der Ausschusssitzung – und wiederholt damit eine weitere Aussage Semmlers. Auch die Verwaltung sieht in einem Beitritt zur Initiative demnach die Chance, „der Sache dadurch politisches Gewicht zu geben“, um abermals Semmlers Worte aufzugreifen. „Tatsächlich geht es den beteiligten Kommunen darum, die Kompetenz der Geschwindigkeitsbeschränkungen im Stadt- oder Gemeindegebiet nach dem Verständnis des Subsidiaritätsprinzips auf eine niedrigere Ebene zu verlegen – was ich klar befürworte“, stellt Burelbach klar.

Klar herauszulesen ist diese Meinung auch in der von Burelbach unterzeichneten städtischen Stellungnahme zur vierten Runde des Lärmaktionsplans des Darmstädter Regierungspräsidiums (RP). So moniert die Stadtverwaltung, dass selbst die bereits in der dritten Runde „mitgeteilten lärmbelasteten Straßenzüge“ vonseiten der Straßenverkehrsbehörde, also des Kreises, beziehungsweise der „planaufstellenden Behörde“ (das RP, Anm. d. Red.) noch nicht in vollem Umfang abgearbeitet worden seien.

Beispielhaft werden die nördliche B 3 (Darmstädter Straße) sowie der südliche Teil der Bundesstraße (Ludwigstraße) oder die B 460 in Kirschhausen (Siegfriedstraße) aufgeführt: Die Straßenverkehrsbehörde sei an der B 3 jeweils zur Prüfung „lärmmindernder Maßnahmen“ aufgefordert worden, es liege jedoch bislang lediglich eine Zwischennachricht aus dem Jahr 2018 vor. Für die Kirschhäuser Ortsdurchfahrt wurde der Stadt laut Stellungnahme noch gar „kein Sachstand“ mitgeteilt.

Unterschiedliche Zuständigkeiten

Als mögliche Ursache für die Verzögerungen nennt Burelbach im Gespräch mit dieser Zeitung unter anderem die vorgeschriebenen Zuständigkeiten. So ist der Bund für die Bundesstraßen verantwortlich, das Land für die Landesstraßen oder der Kreis für die Kreisstraßen. Diese würden ihre Aufgaben jedoch in den meisten Fällen an die Verkehrsbehörde Hessen Mobil delegieren. Schneller und einfacher ginge es, so Burelbach, wenn die Stadt selbst für die Straßen im Stadtgebiet zuständig wäre. Nichts anderes fordert letztlich auch die „Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten“.

Keinen Hehl macht der Rathauschef diesbezüglich daraus, dass er vielerorts Tempo 30 als „angepasste Geschwindigkeit“ ansieht. Ob dies für die gesamte B3 gilt, ist der städtischen Stellungnahme zwar nicht zu entnehmen, sehr wohl jedoch mit Blick auf die Kreisstraße 57 in Hambach (bis zum Ortsende Unter-Hambach) sowie auf die B460 in der Heppenheimer Vorstadt. In der Hutzelschweiz wurde im Zuge der dritten Runde des Lärmaktionsplans bereits eine nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer angeordnet, „zum Schutz der Anwohner“ wird dies nun explizit auch ganztägig gefordert.

Schwerlastverkehr

Obwohl an der Landesstraße 3120 (Erbacher Tal, vom Mühlenkreisel bis zum Ende der Bebauung) seit Februar 2022 bereits Tempo 30 gilt, fordert die Stadt in diesem Bereich „eine erneute Untersuchung der tatsächlichen Lärmsituation unter Einbeziehung aller beeinträchtigten Gebäude“. Gleiches fordert die Stadt überdies für die Landesstraße 3398 (Bürgermeister-Metzendorf-Straße; zwischen Kreisel Gerhart-Hauptmann-Straße/Erbachwiesenweg und Kreisel Gießener Straße).

Für die Darmstädter Straße wird angesichts des stark angestiegenen Schwerlastverkehrs, der laut Stellungnahme im Übrigen fast überall zu beobachten ist, vorerst nur eine Nachuntersuchung gefordert. Anders sieht es an der Ludwigstraße aus, wo bereits vor längerer Zeit „die Anordnung einer nächtlichen Geschwindigkeitsreduzierung in Aussicht gestellt“ worden sei. Dass die Stadt dies wohl lieber heute als morgen umgesetzt haben möchte, legt die Stellungnahme zur vierten Runde des Lärmaktionsplans nahe. Wörtlich heißt es darin: „[…] deren Vollzug bis heute noch aussteht.“ fran/ü