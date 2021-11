In Heppenheim Auto angerempelt und geflüchtet

Heppenheim. Im Zeitraum vom Dienstag, 23.11., 17 Uhr, bis zum Mittwoch, 24.11., 22.15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Ford Ka, der an der Straße der Heimkehrer in Heppenheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken vorderen Radkasten sowie an der linken vorderen Felge beschädigt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, die Zeugen sucht: Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 705 - 555 entgegen. ots

