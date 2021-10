Wie kaum in einer anderen Region findet man an der Bergstraße noch eine Bausubstanz des 19. Jahrhunderts – und zwar in noch vorhandenen zusammenhängenden Straßenzügen. Das sonnige Klima, die naturnahe Lage, Obst- und Weinbau sowie die vielen historischen Fachwerkhäuser zogen wohlhabende Privatiers und Finanziers nach Heppenheim.

Dies waren die perfekten Rahmenbedingungen für zwei junge

...