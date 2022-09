Heppenheim. Eine Bäckerei in der Benzstraße ist in der Nacht zum Sonntag (25.) in das Visier Krimineller geraten. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch Fenster Zugang in das Gebäude und ließen dort anschließend einen Tresor samt darin befindlichem Geld mitgehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.