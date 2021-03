Heppenheim. Die für März geplante Jahresversammlung des Heppenheimer Imkervereins mit Neuwahl des Vorstands muss coronabedingt verschoben werden. Sollte es wie angekündigt zu Lockerungen kommen, ist als neuer Termin der 11. April geplant. Vorher bietet der Verein für Freitag, 12. März, einen virtuellen Stammtisch zum Thema Winterverluste an. Anmeldung bis 10. März per E-Mail an g.wipplinger@imkerverein-heppenheim.de. red