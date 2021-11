Wer sich zurzeit in Heppenheim auf die Suche nach Bürofläche macht und einschlägige Seiten im Internet aufsucht, stößt auf das Foto eines der markantesten Gebäude der Kreisstadt und die Überschrift „Sahnestück in 1-A Lage“. Das Haus, Ernst-Schneider-Straße 1, dürfte so ziemlich jedem Heppenheimer ein Begriff sein, gibt es hier doch eine der ganz wenigen verbliebenen Möglichkeiten in der

...