Heppenheim. Dieser Frühling im Winter tut gut. Und was gehört zu strahlendem Sonnenschein und Temperaturen, die an die 20-Grad-Marke heranreichen? Natürlich ein leckeres Eis. Auch die Inhaber der Heppenheimer Eisdielen haben in der vergangenen Woche wohl fleißig Wetterbericht geschaut, denn pünktlich zum ersten Wochenende mit Frühlingsgefühlen öffneten drei von vieren.

Auch wenn man sich noch nicht setzen darf, um das Eis zu schlecken: Die Menschen kommen in Strömen. Auch zur Eisboutique Monteleone in der Wilhelmstraße. Inhaberin Angela Monteleone und ihr Partner Riccardo Rebecchi haben alle Hände voll zu tun, sogar zur Mittagsessenzeit. Doch entweder ziehen etliche den Nachtisch einfach mal vor oder ersetzen die Hauptmahlzeit mit dem leckeren Eis. Freude und Genuss sind riesig, jeder lächelt. Das sieht man trotz Masken und Abstand.

Am 18. November ist Angela Monteleone in die Winterpause gegangen. Normalerweise fährt sie dann in Urlaub, geht essen, genießt die freie Zeit. Das alles fiel diesmal wegen Corona aus. Dafür hat sie ihr Buchprojekt zu Ende gebracht. Ein Anschauungsexemplar mit dem Titel „Mehr Dolce Vita im Service“ steht bereits in der Auslage. Bald wird man es auch in der Eisboutique erwerben können.

Premium kostet mehr

Auf die Wiedereröffnung hat sich Angela sehr gefreut. Was ist neu in dieser Saison? Bis auf die ein oder anderes Eissorte bleibt alles beim Alten, das gilt auch für die Preise. Für 1,20 Euro ist ein Bällchen Eis zu haben. Die ein oder andere Premiumsorte kostet 40 Cent mehr. „Ich habe bewusst nichts anderes gemacht in diesem Jahr“, verrät die Inhaberin. Auch „weil man dank Corona mehr wertschätzt, was man kennt und was gut ist. Manches darf bleiben, wie es ist.“ Das verstärkt bei den Stammkunden auch das Gefühl des Nach-Hause-Kommens. „Man sieht die Erleichterung der Menschen, die mit der Eröffnung die Hoffnung verknüpfen, dass es wieder normaler wird“, hat Angela beobachtet.

Das Eis, das es bei ihr zu kaufen gibt, stellt ihr Bruder Nico in seiner Eismanufaktur in der Heppenheimer Weststadt her. Neu ist in diesem Jahr die „Perle des Südens“ – ein Mandeleis mit Zitronen und Pistaziencreme, ebenso lecker auch das Bällchen mit der Erdnussbuttercreme oder die „Emozione italiana“, eine Komposition aus Granatapfel, weißer Schokolade und Pistaziencreme.

Trotz Corona zufrieden

Angela Monteleone blickt zufrieden zurück auf das vergangene Jahr, trotz Corona. Die Kombination aus qualitativ hochwertigem Eis und gutem Service mit persönlicher Hingabe, zahle sich aus. „Guter Service ist Genuss hoch zwei“, sagt Angela. Für ihre Gäste hofft sie, dass diese bald auch wieder an Ort und Stelle Platz nehmen dürfen.

„Wir haben das letzte Wochenende verpennt“, sagt Jochen Jung, Inhaber der Coccola-Eisdiele, Am Großen Markt 7. Man habe einfach nicht geglaubt, dass das Wetter wirklich so frühlingshaft werden würde. Ab kommenden Sonntag, 11 Uhr, ist man wieder am Start. Derzeit herrscht im Eislabor Hochbetrieb. Erst sind die gängigen Sorten wie Schokolade, Erdbeer und Vanille und Co. an der Reihe, dann geht es an die ausgefalleneren Geschmäcker: eine Komposition aus Mascarpone mit frischen Heidelbeeren und weißer Schokolade oder die Sorten Mandel-Cheesecake, Vanille-Mokka mit Brownie oder Macadamia-Karamell. Obwohl viele Eisdielen in den Nachbarstädten die Preise deutlich aufgeschlagen haben, bleibt Jung beim Vorjahrespreis von 1,30 Euro pro Kugel. Dass die Eisdielen noch einmal Opfer eines Shutdowns werden, glaubt er nicht.

Im Eiscafé Leonardo da Vinci am Kleinen Markt hat man bereits am vergangenen Sonntag die ersten Kugeln verkauft. Angela Davi-Cammillieri und Grazia Cammillieri sind glücklich, wieder öffnen zu können. „Ich bin sehr dankbar“, sagen sie und würden sich freuen, „wenn nicht nur die Eiscafés, sondern alle wieder aufmachen dürften“. Seit 31 Jahren ist das Familienunternehmen hier ansässig. Damals, so erinnert sich Angela Davi-Cammillierei, die Frau von Inhaber Gaetano, sei zwei Wochen vorher ihr Sohn zur Welt gekommen. Eine aufregende Zeit. Man setzt auf klassische Eissorten, die Auswahl ist riesig. Für 1,20 Euro Bällchen ist man dabei. Auch hier macht die Familie das Eis selbst. „Bekannt sind wir für die Sorte Dark Chocolate“, verraten die Damen. Demnächst gibt es im „Leo“ eine ganz besondere Spezialität: Sizilianische Brioche mit Eis gefüllt, ein luftiges Hefegebäck mit eiskaltem Inhalt. rid