Heppenheim/Laudenbach. Der Schäferhundwelpe Arek springt wieder herum und fühlt sich sichtlich pudelwohl. Beim Besuch des Redakteurs lässt er sich streicheln und drückt ihm die Schnauze aufs Knie. Noch trägt der sechs Monate alte Hund einen Schutztrichter um den Hals, damit er sich die Wunden nicht aufscheuert. „Die Entwicklung ist einfach grandios. Die Wundheilung ist kein Problem. Täglich gibt es weitere Fortschritte“, freut sich das Laudenbacher Hobbyzüchterpaar, das den Schäferhund betreut.

Wie berichtet, wurde der Vierbeiner am 8. Februar auf dem Feld im Bereich der ehemaligen Umspannstation zwischen Hemsbach und Laudenbach von einem größeren Hund angefallen. Dieser biss Arek in den Hals und ins Gesicht und verletzte ihn schwer. Es folgte eine mehrstündige Operation in einer Tierklinik. Areks Jochbein wurde gebrochen. Zudem erlitt er eine Nasendacheindrückung.

Der Schäferhundwelpe Arek hat Beißattacke und schwere Operation sehr gut überstanden. © Reimer

Seit dieser Beißattacke verspüren die Laudenbacher Züchter bei dem Schäferhund eine Veränderung: „Wenn ein Hund ihn ankläfft, bellt er sofort zurück. Dies hat er anfangs nicht getan. Bei kleinen Hunden und Menschen rennt er hin. Bei größeren schaut er sich alles erst einmal an und beobachtet die Lage“, erzählen die Laudenbacher. In sechs Monaten, nach der erneuten Computertomographie, weiß das Paar genau, wie es um Arek steht.

Glücklich ist die 42-jährige Laudenbacherin aber auch über die Reaktion der Menschen: „Dass so viel gespendet wurde, hat uns schon sehr überrascht. Wir sind sehr dankbar dafür.“ Auf Facebook war in Zusammenarbeit mit der Weinheimer Tierarztpraxis Dr. Matthias Gräber eine Spendenaktion gestartet worden. Bislang kamen 4200 Euro zusammen.

Belohnung für Zeugenhinweise

Sowohl der Polizeipressesprecher in Mannheim als auch die Mitarbeiterin des Laudenbacher Ordnungsamtes bestätigen auf Nachfrage, dass es bislang keine „verwertbaren Zeugenhinweise“ zu der Beißattacke gegeben hat. Das Züchterpaar hat die Angelegenheit mittlerweile an einen Anwalt weitergegeben: Der oder die Schuldige soll unbedingt gefunden werden. Deshalb wurde eine Belohnung über 300 Euro ausgesetzt. Die Züchterin, die den fremden Hund gesehen hat, liefert eine Beschreibung: „Es war eine Dogge oder ein Doggenmix in der Farbe Schwarz. Für eine Dogge hatte der Hund einen massiv großen Kopf.“