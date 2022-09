Hohe Auszeichnung für in Heppenheim lebenden Urologen

Heppenheim. Der in Heppenheim lebende Urologie-Professor Dr. Helmut Haas (70) hat die höchste Auszeichnung der deutschen Urologie, die Maximilian-Nitze-Medaille, erhalten. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ging diese Ehrung damit an einen Praxis-Urologen – bislang waren stets Persönlichkeiten aus Universität und Klinik geehrt worden. Die Auszeichnung erhielt Haas im September beim Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) in Hamburg.

Die DGU gilt als bedeutendste urologische Fachgesellschaft in Deutschland. Sie sieht ihre Aufgaben in der Weiter- und Fortbildung der Urologen, im Erarbeiten von Leitlinien und der Forschungsförderung. Sie betreibt eine eigene Akademie mit zahlreichen Arbeitskreisen.

Dr. Helmut Haas ist mit einer bedeutenden Auszeichnung bedacht worden. © Bertram Solcher

In seiner Praxis in der Darmstädter Straße in Heppenheim galt Haas (von 1982 bis 2016) als der wohl bekannteste Urologe der Region. Anfangs Belegarzt am Heilig-Geist-Hospital in Bensheim, legte er Wert auf die enge Zusammenarbeit mit der Urologischen Universitätsklinik in Mannheim. Zugleich unterrichtete er an der Uni-Klinik Mainz Medizinstudenten als Lehrbeauftragter, später als Honorarprofessor.

Weil ihm die Information bei Kongressen und Tagungen der Tätigkeit in der Praxis nicht angepasst erschien, entwickelte er frühzeitig (auch internetbasierte) Modelle für eine praxisorientiertere Fortbildung. Seit 2001 konnte er die von ihm entworfenen Praxisseminare als Vorstandsmitglied (2000 bis 2016, Kongresspräsident 2014) bei Kongressen der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie in die Wirklichkeit umsetzen. Von 2004 bis 2011 wurde Haas als Schatzmeister in den geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Urologie berufen und füllte das Amt „mit den Tugenden der schwäbischen Hausfrau“ aus, wie er augenzwinkernd sagt.

Auch im Ruhestand nach 2016 wollte er etwas Sinnvolles zu tun haben. Für die DGU baute er ein Online-Fortbildungsportal auf, das nahezu wöchentlich Webinare veranstaltet und das, wie er sagt, durch die Corona-Pandemie stark wachsende Bedeutung bekam. Zurzeit ist Haas mitverantwortlich für den Aufbau des Patientenportals der DGU (www.urologische-stiftung-gesundheit.de ), um Patienten fachgerecht über urologische Erkrankungen zu informieren.

Helmut Haas stammt aus dem nördlichen Odenwald. Heppenheim sei seine Heimat geworden, sagt er. Mit seiner Frau lebt er in Kirschhausen, in der Heppenheimer Ebene könne er auf die Jagd gehen. Seine Tochter wohnt mit Familie in Heppenheim, sein Sohn und Familie leider etwas weiter weg in Berlin.

Ein Resümee? Haas schmunzelt: „Das Letzte, was ich hatte werden wollen, war Urologe. Heute bin ich froh, dass ich es wurde.“ red