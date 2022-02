Aktuell laufen gleich zwei Planfestfeststellungsverfahren zur Erneuerung der Hochspannungsleitungen in der Region. In beiden Fällen ist die Stadt Heppenheim laut Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) dazu aufgerufen, sich als betroffene Kommune an den jeweiligen Verfahren zu beteiligen.

Zum einen plant die Westnetz GmbH mit Sitz in Dortmund den Ersatzneubau der 17,4 Kilometer langen

...