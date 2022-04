Hits für Kids von April bis Juni

Heppenheim. In der Stadtbücherei Heppenheim geht es nach den Osterferien weiter mit den Vorlesenachmittagen „Hits für Kids“ für Kinder ab fünf Jahren. Das Angebot beginnt jeweils donnerstags um 14 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei Verhinderung wird um frühzeitige Abmeldung gebeten, um für Nachrücker Platz zu machen. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt zehn. Vorrang habe die Teilnahme der Kinder.

Die Termine im Überblick

Nachfolgend die nächsten Termine im Überblick:

28. April: „Eine Feuerwehrgeschichte“ (Vorlesezeit);

5. Mai: „Basteln zum Muttertag“ (Basteln);

12. Mai: „Dr. Brumm versteht das nicht“ (Vorlesezeit);

19. Mai: „Als Ida auch mal Unfug machen wollte“ (Vorlesezeit);

9. Juni: „Lieselotte macht Urlaub“ (Vorlesezeit).

Das Hits-für-Kids-Programm gibt es in der Stadtbücherei sowie im Internet auf www.heppenheim.de. Die Hits-für-Kids-Nachmittage finden in der Stadtbücherei in der Graf-von-Galen-Straße 12 statt. Für Kindergarten-Gruppen bietet die Stadtbücherei gesonderte Vorlese-Termine an Vormittagen an, heißt es in der Pressemitteilung. red