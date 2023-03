Hinweise zur Autoschau 2023 in Heppenheim

Heppenheim. Am Wochenende (25. und 26.) findet in Heppenheim wieder die Autoschau statt. Damit verbunden ist am 26. März ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt. Für den Besuch in Heppenheim gibt das Ordnungsamt einige Hinweise. Im Zuge der Autoschau sind folgende Straßen von Freitag (24.), 13 Uhr, bis Sonntag um 22 Uhr gesperrt: Die Fußgängerzone (Friedrichstraße/Teilbereich Wilhelmstraße und Teilbereich Zwerchgasse), der Graben von Einmündung B460 bis Einmündung Werlestraße, die Wilhelmstraße von der Parkhofstraße bis zur Werlestraße und die Werlestraße von der Wilhelmstraße bis zum Graben, der Parkhof und die Parkhofstraße von Ludwigstraße bis Wilhelmstraße.

Der Stadtbus kann am Wochenende kostenlos genutzt werden. Aufgrund der Sperrungen kann der Stadtbus die Haltestellen „Lehrstraße“ und „Halber Mond“ nicht anfahren. Die Haltestelle am Graben kann angefahren werden. Es gibt auch einen kostenlosen Shuttlebus vom Europaplatz in die Stadt und zurück.

Besucher der Autoschau werden gebeten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Für Fahrzeuge stehen folgende Tiefgaragen zur Verfügung:

Tiefgarage Innenstadt, Zufahrt von der Zwerchgasse (kostenpflichtig); Tiefgarage Stadthaus (kostenfrei); Tiefgarage Altstadt (kostenpflichtig); zudem stehen Parkplätze am Samstag und Sonntag gebührenfrei zur Verfügung, etwa am Graben (von Einmündung Werlestraße bis Gräffstraße), am Stadion, rund um den Halben Mond oder am Sparkassengarten. red