Hilfe bei der Weiterbildung des Personals

Heppenheim/Bergstraße. Das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Hessen geförderte Projekt Bildungscoach ist für die Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) nach eigener Aussage ein Instrument, mit dem sie sowohl Betrieben als auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern individuelle Beratung zu beruflicher Weiterbildung und Nachqualifizierungsmöglichkeiten offeriert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Terminvereinbarung nicht nötig

Im Rahmen des Vorhabens bietet der WFB-Unternehmerservice immer montags zum Wochenstart offene Sprechzeiten ohne Terminvereinbarung von 8 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der WFB in der Wilhelmstraße 51 in Heppenheim an. Darüber hinaus werden auch Termine nach Vereinbarung offeriert.

Die montäglichen Sprechzeiten sind laut Pressemitteilung besonders für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht, können aber auch von Unternehmerinnen und Unternehmern in Anspruch genommen werden. In den Beratungsgesprächen stellen die Bildungscoaches der WFB zum Beispiel den Qualifizierungsstand von Mitarbeitern fest, beraten zu monetären Fördermöglichkeiten, klären Betriebe sowie deren Beschäftigten über die Vorteile einer beruflichen Weiterbildung auf und vieles mehr.

Begleitung bis zum Abschluss

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Unternehmen Generationswechsel beim Heppenheimer Weinbaubetrieb Antes Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Nach Corona-Flaute Tourismus-Boom im Kreis Bergstraße Mehr erfahren

Als offizielle Beratungsstelle des Landes Hessen begleitet die WFB die Unternehmen und besonders deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wirtschaftsregion Bergstraße und im Odenwaldkreis von der Suche nach der idealen Weiterbildungsmaßnahme über die Beantragung der Fördergelder bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Beschäftigte haben die Möglichkeit, sich zu allgemeinen beruflichen Weiterbildungsthemen beraten zu lassen. Wenn sie in einem Beruf arbeiten, ohne den entsprechenden Berufsabschluss zu haben, können sie einen qualifizierten Abschluss nachholen. red