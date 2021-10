Heppenheim. Das aus Leipzig stammende Vokalensemble Amarcord gastiert in Heppenheim. Die fünf Sänger servieren den Angaben zufolge Folksongs, Jazz, Soul oder Stücke der Comedian Harmonists.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konzert findet am heutigen Freitag (22.) um 20 Uhr im Saalbau statt. Tickets werden am besten im Vorverkauf erworben auf www.forum-kultur.com, heißt es in einer Ankündigung. red