Heppenheim. Das Haus am Maiberg bietet am heutigen Montag, 1. März, von 19.30 bis 21 Uhr ein offenes Online-Forum zu Russland an. Die Journalistin, Publizistin und Russland-Expertin Katja Gloger hält einen Vortrag zum Thema „Russland verstehen – Putins Außenpolitik im Spiegel des Westens“ und stellt sich anschließend der Diskussion, heißt es in einer Ankündigung.

Anmeldungen sind im Sekretariat Erwachsenenbildung unter d.ahl@haus-am-maiberg.de oder unter 06252/930 615 zwischen 9 und 12 Uhr möglich. Der Zugangslink zur Videokonferenz mit Zoom wird dann zugeschickt, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. red