Heute Konzert in Heppenheim mit dem Duo Subsystem

Heppenheim. Forum Kultur lädt ein zu einem Konzert im Marstall mit dem Duo Subsystem am Mittwoch, 1. Dezember, 20 Uhr. Wie es in einer Ankündigung heißt, lotet Subsystem die Möglichkeiten von Baritonsaxofon und Kontrabass charmant und virtuos aus. Dabei kämen die tiefen Klänge der beiden großen Instrumente, die in dieser Kombination nur selten zu hören seien, zu voller Geltung. Im fließenden Übergang zwischen Improvisation und Komposition entfalte das Duo einen Reichtum von Spielmöglichkeiten, der die minimalistische Besetzung vergessen lasse. Impressionismus, Wiener Caféhaus, Funk und Folklore dienten als Inspiration. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1