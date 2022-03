Heppenheim. Die Heppenheimer Kirchen wollen weiterhin ein ökumenisches Friedensgebet anbieten. Immer mittwochs um 19 Uhr soll es am Buber-Denkmal am Graben die Möglichkeit geben, für den Frieden in der Ukraine und auf der Welt zu bitten. Im Anschluss (19.30 Uhr) laden die evangelischen Gemeinden dort zu den diesjährigen Passionsandachten ein – nächster Termin dafür ist der heutige 9. März. josi/ü

