Hessische Schul-Kino-Wochen finden auch im Saalbau statt

Heppenheim. Neben dem Bensheimer Luxor-Kino ist auch der Saalbau Heppenheim als Kino bei der diesjährigen Ausgabe der 15. Hessischen Schul-Kino-Wochen dabei. In der Bergsträßer Kreisstadt werden zwei Filme präsentiert, die sich für Schulklassen ab der siebten Klasse und insbesondere für den Fremdsprachenunterricht eignen:

„Mein Bruder jagt Dinoaurier“ (Bild links) ist eine Coming-of-Age-Tragikomödie, die sich mit den Themen Familie und Freundschaft, Inklusion und Vorurteile beschäftigt. Im Mittelpunkt stehen Jack und sein Bruder Gio, der das Down-Syndrom hat. Der Dokumentarfilm „Youth Unstoppable – der Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung“ (Bild rechts) der jungen kanadischen Regisseurin Slater Jewell-Kemker wiederum nimmt hochaktuelle Fragen des Klimaschutzes und der Klimapolitik in den Blick.

Individuelle Filmwünsche sind unter Umständen möglich. Weitere Informationen zu Filmen, begleitenden Workshops und Filmgesprächen sowie pädagogisches Begleitmaterial gibt es auf der Webseite. Verbindliche Anmeldungen für Kinobesuche und Veranstaltungen des Begleitprogramms in Heppenheim nimmt das Projektbüro Hessen gegenwärtig noch an – per Mail an: hessen@schulkinowochen.de oder telefonisch unter: 069/961220681. Kinovorstellungen können zum Einheitspreis von vier Euro pro Schüler gebucht werden./ red

Info: www.schulkinowochen- hessen.de

