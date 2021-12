Wie es eigentlich Tradition ist, so ziehen die Sternsinger auch im Jahr 2022 wieder in Heppenheim von Haus zu Haus. Nach einem Jahr coronabedingter Pause dürfen die Kinder Anfang Januar wieder den Segen an die Bürger der Kreisstadt verteilen. Der Pfarreienverbund Heppenheim schickt die kleinen und großen Könige wieder in der Kernstadt und den Stadtteilen los, um die Häuser mit dem

...