Heppenheimer Seniorencafé öffnet wieder

Heppenheim. Das Seniorencafé in der Begegnungsstätte des DRK Bergstraße in der Werléstraße 5 öffnet wieder seine Türen. Los geht es am Donnerstag, 21. Oktober. Auch freiwillige Helfer haben das ermöglicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Café bietet Gelegenheit, alte Bekanntschaften zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Zweimal im Monat, an jedem ersten und dritten Donnerstag, ist das Café für alle interessierten Senioren von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Das Angebot wird vorerst vom Seniorenbeirat Heppenheim und dem DRK Kreisverband Bergstraße getragen, bis Ehrenamtliche die Aufgabe übernehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, Getränke und Speisen sollen durch Spenden selbst finanziert werden. Eine Anmeldung unter 06252-7004 45 ist erforderlich. Es gelten die 3G-Regeln. red