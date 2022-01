Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Corona - Die Bildungseinrichtungen stoßen durch die pandemiebedingte zusätzliche Arbeit an ihre Grenzen / 21 positive Tests am Montag an der Schloss-Schule Heppenheimer Schulen schlagen Alarm

Stress in der Schloss-Schule: Sieben der zehn Klassen müssen sich derzeit täglich testen, weil es zu viele positive Corona-Fälle gab. © Julian Stratenschulte/dpa