Was für ein Sammelsurium: ein Reiskocher, Antennen, Flaschen aus Glas und Plastik, Oberteile oder ein Schal. Eine Gruppe Mädchen steht am Rande des Neubaugebietes Gunderslache und schaut in den großen blauen Müllsack. Die Schülerinnen der Martin-Buber-Schule machen wie all ihre Schulkollegen mit bei der Aktion „Sauberhafter Schulweg“. 17 Klassen der Haupt- und Realschule sind an diesem

...