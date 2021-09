Heppenheimer Realschüler bereiten sich auf die Arbeitswelt vor

Heppenheim. In Kooperation mit der Strahlemann-Stiftung haben 22 Schüler der Klasse 10bR der Martin-Buber-Schule an einem Workshop zu „Future Skills“ teilgenommen. Ihre Ergebnisse haben die Schüler am Mittwoch im Stile der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ präsentiert.

Das Projekt für die zehnten Klassen der Realschule unter der Überschrift „Diversity“ (Vielfalt) wurde von der bundesweit tätigen und gemeinnützigen „NEO Academy“ organisiert. „Die Unternehmen fordern von Jugendlichen heute nicht nur fachliche, sondern auch soziale Kompetenzen“, erläuterte Seminarleiterin Netsanet Berhane das Ziel des zweitägigen Workshops. Mathe, PC-Kenntnisse oder Rechtschreibung allein reichen also nicht. Was die Arbeitswelt der Zukunft verlangt? Das Gros der künftigen Jobs sei heute noch gar nicht bekannt, sagt Roger Zimmerman, der Gründer und Chef von NEO (steht für Next Entrepreneurs Organisation). Daher sei es wichtig, junge Leute mit zehn Kernkompetenzen zukunftsfit zu machen, die vom analytischen, kritischen und lösungsorientierten Denken über Teamarbeit, Selbstreflexion und Intuition bis Kommunikations- und Umsetzungsfähigkeit reichen.

Zu diesen Kompetenzen hat die Akademie einen Workshop konzipiert, der erstmals im Kreis Bergstraße an der Heppenheimer Schule angeboten und von der Strahlemann-Stiftung finanziert wurde. Strahlemann-Gründer Franz Fischer hatte die Idee zu dem Projekt. „Die MBS haben wir ausgewählt, weil hier schon seit rund zehn Jahren unsere Talent Company existiert“, erläuterte Strahlemann-Projektleiter Andreas Hofer. „Ja, das machen wir, wir sind immer offen für Neues“, war Konrektorin Beate Späth sofort dazu bereit, damit ihre Schüler „besser auf die Arbeitswelt vorbereitet sind“. Und es lief wohl echt gut, zumindest „besser als gedacht“, sagte Klassenlehrerin Katharina Diesinger zum Abschluss. Ihre Schüler seien „voll motiviert“ gewesen, sie selbst „überrascht über deren Wissen“.

Am Ende des zweiten Projekttages durften die Zehntklässler ihre Ergebnisse präsentieren. Es ging etwa darum, wie man kollegiale Strukturen in der Firma stärken, den Stress in der Arbeit verringern oder eine neue Kollegin integrieren kann. Dazu hatten sich die Schüler in kleinen Teams intensive Gedanken gemacht und gemeinsame Lösungen erarbeitet. Die Präsentation stand unter dem Motto der TV-Show „Höhle der Löwen“. Das Format eines privaten Senders, in dem Unternehmensgründer und Erfinder ihre Start-ups vor potenziellen Geldgebern und Investoren präsentieren, ist zwar bei TV-Kritikern und Verbraucherschützern umstritten.

Für das NEO-Projekt galt es aber nur als bekannte Analogie und Erklärung, was die Schüler beim abschließenden „Pitch“ (Verkaufsgespräch) erwartet. Von der „Jury“ wurde nichts bewertet, lediglich kurze Fragen gestellt. Trotzdem war die Aufregung bei einigen natürlich groß. Aber nach Auffassung der Jury haben sie ihre Sache richtig gut gemacht.

„Ein Riesenkompliment“, gab es von Zimmerman, und Seminarleiterin Berhane betonte: „Ich bin stolz auf Euch.“ Motivationsfördernd waren sicher auch Sätze der Projektleiter, dass in jedem der Schüler „ein Held“ zu finden sei. Strahlemann-Stiftung, Schulleitung und Klassenlehrerin dürften ebenfalls zufrieden gewesen sein. Nun soll in Kürze das gleiche Seminar mit der Parallelklasse der Martin-Buber-Realschule stattfinden. ax/ü