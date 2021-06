Heppenheimer Planetenweg wird Geopfad

Heppenheim. Seit 2004 führt der Heppenheimer Planetenweg von der Altstadt zur Starkenburg-Sternwarte maßstabsgerecht durch das Sonnensystem. Nun wurde die Strecke Weg durch Stadt, Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und den Verein Starkenburg-Sternwarte erneuert und aufgewertet. Als thematischer Geopark-Pfad wurde sie in das Lehrpfad-Netz des Geo-Naturparks eingegliedert.

Startpunkt Friedrichstraße

Startpunkt des Planetenwegs ist an der Tourist-Information (Friedrichstraße 21). Im Schaufenster zur Zwerchgasse ist die erste Schautafel mit Informationen zur Wegeführung und dem Zwergplaneten Pluto zu sehen. Jedes Schild zeigt in Richtung des jeweilig nächsten der insgesamt 13 Schilder, auf denen - in Deutsch und Englisch – Wissenswertes zu den Planeten, den Kometen und auch zu dem Kleinplaneten „(14080) Heppenheim“ zu erfahren ist. Auch zur Milchstraße gibt es eine Schautafel; so lässt sich einordnen, wo unser Sonnensystem sich befindet.

Gehzeit etwa 45 Minuten

Der Weg führt durch die Fußgängerzone und über den Starkenburgweg zum Kanonenweg, dann weiter durch die Weinlage Schlossberg bis hin zur Schautafel der Sonne an der Starkenburg-Sternwarte. Von hier ist es nur noch ein Katzensprung bis zum Wanderparkplatz des Geo-Naturparks mit Picknickfläche und kleinem Waldspielplatz oder zur Starkenburg mit Einkehrmöglichkeit in der Burgschänke. Der Planetenweg ist mit einer einfachen Wegstrecke von ca. zwei Kilometern und einer Gehzeit von ca. 45 Minuten auch für Familien geeignet und kinderwagentauglich.

Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Eine Broschüre ist in Arbeit und ein Quiz, das auf dem Weg ausgefüllt werden kann, geplant. Die große Eröffnung wird deshalb erst im September stattfinden, aber die Schilder stehen bereits. Das Sonnensystem kann also ab sofort wieder erwandert werden. red

