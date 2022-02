Heppenheimer Musiker wollen wieder auf die große Bühne

Heppenheim. „Vielleicht an der Hambacher Kerwe, vielleicht beim Starkenburg-Festival. So genau weiß man das in diesen Zeiten ja nicht“, lautet die Antwort von Christian Matzke auf die Frage nach dem nächsten Live-Konzert der Mundartrocker der „Feierowendband“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der letzte größere Auftritt des Heppenheimer Quartetts liegt inzwischen fast zwei Jahre zurück:

Erneute „Kerwe-Tour“ möglich

Beim Fastnachtsumzug 2020, zugleich der letzten Großveranstaltung in der Kreisstadt vor Beginn der Pandemie, heizten Sänger Sebastian Mitsch und seine Bandkollegen Gregor Wegmann, Michael Mitsch und Christian Matzke seinerzeit den Fassebutze, aber auch den Freunden handgemachter Rockmusik noch einmal kräftig ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Öffentlich in Erscheinung trat die „Feierowendband“ anschließend im Frühjahr des vergangenen Jahres, als die Musiker mit einem Anhänger durch Hambach fuhren und der „Brennesselkerwe dehoam“ auch eine gewisse Portion „echtes Kerwe-Leben“ einhauchten, sowie beim Live-Stream des Open-Air-Festivals auf der Starkenburg.

Möglich sei eine „Kerwe-Tour“ auch dieses Jahr wieder, sagt Matzke im Gespräch mit dieser Zeitung – „wir hoffen aber natürlich darauf, dass endlich wieder normal gefeiert werden kann. Und da bin ich auch ganz zuversichtlich.“

Die Band und auch das „Schlangenhaus“, in dem Matzke und seine Familie seit einigen Jahren die Kerwegäste zum „Tanz“ einladen, stünden hierfür allemal parat, kündigt der Gitarrist an. Und auch der Termin klingt diesbezüglich schon einmal vielversprechend:

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schon bald geht es ins Studio

Der Kerwesonntag fällt 2022 genau auf den 1. Mai. Das größte Problem dürfte somit einmal mehr Corona heißen – und liegt nicht wirklich in der Hand der Musiker sowie der Kerwe-Verantwortlichen. Im Gepäck hätte die Band für den Fall der Fälle wohl auch wieder das eine oder andere neue Lied, lässt Matzke durchklingen.

Keine Release-Tour möglich

„Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten wieder ein paar neue Stücke eingespielt, aktuell planen wir, Ende März/Anfang April ins Studio zu gehen.“ Erklärtes Ziel ist ein neues Album, das Ende des Jahres auf den Markt kommen soll. Es wäre bereits das zweite Corona-Album der vier Mundartrocker:

Im Dezember 2020 hatten Matzke und Co. die acht Lieder umfassende Scheibe „#Sonnerein“ veröffentlicht. „Jeder, der Bock hat, sollte die Möglichkeit haben, etwas von uns zu hören – auch ohne Live-Konzerte“, hatte Frontmann Sebastian Mitsch damals betont.

Die Lieder hatte die Band größtenteils schon vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 eingespielt, weitere Aufnahmen blieben der Band allerdings Corona-bedingt ebenso verwehrt eine kleine Release-Tour.

Sich gegenseitig Mut machen

Deutlich ruhiger als bei den Kollegen der „Feierowendband“ geht es laut Sänger und Gitarrist Jens Guthier derzeit bei den Country-Rockern der „Bonanzaz“ zu.

„In musikalischer Hinsicht läuft derzeit gar nix. Ohne Perspektive fällt es einem aber auch ungemein schwer, sich aufzuraffen“, sagt er. Auch die Band habe zurzeit zudem einen Corona-Fall zu beklagen, „ansonsten haben wir viele andere Dinge um die Ohren.“

Hinzu komme, dass man derzeit „kein so gutes Gefühl“ habe, mit der gesamten Formation im vergleichsweise engen Proberaum zu stehen und Musik zu machen. Die Hoffnungen von Guthier und Co. ruhen deshalb ebenfalls auf einem baldigen Abklingen der derzeitigen Omikron-Welle.

„Wenn‘s wieder besser wird und wir wieder regelmäßig proben können, sieht die Sache bestimmt ganz anders aus“, macht er sich, seinen Mitstreitern, aber auch den Fans Mut.

Den Humor nicht verloren

Und seinen Humor hat sich Guthier in der Corona-Pause zumindest schon einmal bewahrt:

„Wenn andere Bands nach dieser Zeit nicht mehr aus dem Quark kommen, bietet sich für uns vielleicht endlich die langersehnte Chance, auch auf dem internationalen Markt durchzustarten.“ Dass es tatsächlich so weit kommen könnte, glaubt der Sänger und Gitarrist freilich selbst nicht.

Spontane Auftritte ermöglichen

Vielmehr sei es möglich, dass die „Bonanzaz“ künftig auch zu kleinen Straßenkonzerten in den Städten und Gemeinden der Region aufkreuzen – wie sie es unter anderem im vergangenen Sommer bereits beim Mini-Weinmarkt der „Schoppepetzer“ oder der abgespeckten Lorscher Kerwe gemacht haben.

„Wir haben uns dafür auch eine portable PA-Anlage zugelegt, mit der kleinere und vor allem spontane Auftritte für uns in Zukunft möglich sind. Vielleicht rutschen wir dadurch ja auch in bisschen in die Straßenmusikerschiene rein“, mutmaßt Guthier. fran/ü