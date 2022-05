Heppenheimer Martin-Buber-Haus lädt zu Online-Veranstaltung ein

Heppenheim. Das Martin-Buber-Haus bietet am kommenden Donnerstag (5.) um 19 Uhr gemeinsam mit dem Abrahamischen Forum Darmstadt eine Online-Veranstaltung an – unter dem Titel „Frauen in den drei monotheistischen Religionen – Heldinnen des Alltags?!“

Im Gespräch sind Ayfer Dagdemir Bauknecht, Manja Altenburg und Dr. Almut Rumstadt, stellvertretend für Frauen der jüdischen, christlichen und muslimischen Glaubensweise.

Dabei geht es nicht um theologische Aspekte sondern persönliche Einblicke in Lebensperspektiven, Interessenschwerpunkte und die Sicht auf die eigene Religion. Wortmeldungen und Fragen sind erwünscht.

Die vom Bundesministerium des Innern und Heimat sowie der Dr. Buhmann-Stiftung geförderte Veranstaltung ist kostenlos und der Link per E-Mail an meurer@iccj.org zu erhalten. red