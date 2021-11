Seit Monaten gibt es in der Bergsträßer Kreisstadt mit Ausnahme des Angebots der Kassenärztlichen Vereinigung am Kreiskrankenhaus kein Corona-Schnelltestzentrum mehr. Insbesondere in den sozialen Netzwerken wurde dies zuletzt rege diskutiert, zuweilen gar scharf kritisiert – zumal die sogenannten Bürgertests seit nunmehr zwei Wochen wieder kostenlos zur Verfügung stehen.

Ab Samstag, 27.

...