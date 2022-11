„Vier Minuten waren wir da und haben direkt zwei Paar Ski für unsere Söhne gefunden.“ Der Wald-Erlenbacher Thomas Kilian freut sich. Für ihn hat sich der Besuch des Ski-Basars des Heppenheimer Skiclubs gelohnt. „Günstiger geht es nicht“, findet auch seine Frau Manuela. Am Samstagvormittag war es wieder so weit: In den Räumen des DRK Heppenheim in der Weiherhausstraße wurde von Skiern über

...