Heppenheimer Lesezirkel diskutiert "Die Gegenstimme"

Heppenheim. Durchaus zwiespältig wurde im Lesezirkel „Literatur und Religion“ der evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde die Sprache in Julie Estèves Roman „Ich, Antoine“ wahrgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einige Teilnehmer wollten sich mit der deftigen Ausdrucksweise nicht auseinandersetzen. Antoines freizügiger Rückblick auf die Zeit vor seiner 15-jährigen Inhaftierung entrüstete sie: „Ich war geschockt“.

Nächstes Treffen im Juni

Andere zeigten Verständnis, wie der Behinderte seine Erlebnisse in einem abgeschiedenen Dorf in Korsika, der gebirgigen Urlaubsinsel zahlreicher Franzosen, schildert. Die Autorin Juli Estève beschreibt die Enge der archaischen Lebenswelt um Antoine und seiner geheimen Freundin Florence.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim nächsten Treffen am Montag, 13. Juni um 17 Uhr, geht es für den Lesezirkel in die dörfliche Lebenswelt des Jahres 1938, als Österreich von Hitler-Deutschland vereinnahmt wurde. Der Roman „Die Gegenstimme“ von Thomas Arzt steht dann im Guyot-Gemeindehaus zur Lesediskussion an.

Am 13. Juni sollen zudem die Bücher festgelegt werden, die im kommenden Halbjahr gelesen und diskutiert werden. Auch neue Teilnehmer sind willkommen. red