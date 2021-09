Heppenheimer Kneipen- und Musikfestival „Heppening“ fällt aus

Heppenheim. Auch 2021 müssen die Heppenheimer auf eine Neuauflage des ursprünglich für Samstag, 2. Oktober, geplanten Kneipen- und Musikfestivals „Heppening“ verzichten – trotz der neuen hessischen Corona-Landesverordnung, die am Donnerstag, 16. September, in Kraft getreten ist und unter anderem die 2G-Option vorsieht.

Aus Sicht der veranstaltenden Agentur „Showmaker Entertainment“ dürfte die neue Verordnung jedoch ein paar Tage zu spät veröffentlicht worden sein, denn schon Anfang September ließ die Agentur verlauten: „It’s not Heppening… again! Wir werden unser Heppening jetzt leider auch im zweiten Jahr in Folge absagen.“