Eine Kirche für alle möchte die katholische Kirche sein, doch das kirchliche Arbeitsrecht grenzt jedoch noch im Jahr 2022 viele Menschen aus. In der vergangenen Woche sorgte die Initiative „#out in church“ für Aufsehen: 125 queere Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich in der römisch-katholischen Kirche tätig sind, outeten sich als lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer oder non-binär.

...