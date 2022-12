Während sich so manche Heppenheimer an den letzten Tagen vor Weihnachten noch auf die Suche nach einem geeigneten Christbaum machen, laufen bei den Feuerwehren der Kreisstadt schon die Planungen für die Zeit nach Weihnachten auf Hochtouren. Denn nach zwei Jahren der Corona-bedingten Improvisation sammeln die Heppenheimer Feuerwehren im Januar 2023 wieder in gewohnter Manier die dann

...