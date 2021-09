Heppenheimer Jugendrotkreuz besuchte Rettungshundestaffel

Heppenheim. Nach einer langen Corona-bedingten Zwangspause mit digitalen Gruppenstunden darf sich auch das Jugendrotkreuz (JRK) Heppenheim wieder im Rahmen von Präsenzveranstaltungen treffen – und gleich der Auftakt war spannend, wie es in einer Pressemitteilung heißt:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die JRK-Mädels der Jugendgruppe – Pauline Asel, Julia Mai, Annika Hänssler, Kim Hänssler und Victoria Vettel – zeigen schon sehr lange Interesse an allen Bereichen des DRK. In der jüngsten Gruppenstunde war es dann so weit: Ein Teil der Jugendgruppe durfte Gast bei einer Überraschungsübung der Rettungshundestaffel der DRK-Ortsvereinigung Bensheim sein.

Die Übung begann mit einer kurzen, aber interessanten Einführung der Hundeführerinnen und Ausbilderinnen Claudia Reinheimer und Judith Grön in die Arbeitsweise der Rettungshunde. Anders als bei den Suchhunden der Polizei und den sogenannten „Mantrailern“ sind die Flächenhunde nicht darauf trainiert, einem bestimmten Geruch zu verfolgen. Die Rettungshunde des DRK Bensheim sind auf menschlichen Geruch trainiert, suchen mit „hoher Nase“ nach jeglichem menschlichen Geruch und können so hilfsbedürftige Menschen auch ohne persönlichen Geruchsgegenstand einer bestimmten Person finden. Sie werden für Menschen in Notsituationen sensibilisiert, die typischerweise auf dem Boden liegen, verwirrt umherirren oder irgendwo kauern und durch einen erhöhten Stresspegel vermehrt den Geruch von Buttersäure verströmen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel DRK-Ortsverein Trümmer-Training direkt vor der Haustür Mehr erfahren DRK Im Steinbruch Vermisstensuche geübt Mehr erfahren

Darüber hinaus trainieren die Hundeführerinnen wöchentlich den Gehorsam ihrer Hunde und leiten sie über Geräte wie eine Fassbrücke, Wippe oder Leiter. Sonntags finden Suchübungen in immer unterschiedlichen Gebieten statt, um den Ernstfall zu trainieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Natürlich gab es während des fleißigen Trainings der Rettungshunde auch einige Pausen mit Kuscheleinheiten, die bei den JRK-Mädels und auch bei den Hunden sehr gut ankamen.

Der Höhepunkt der Übung waren allerdings die tatsächlichen Suchen, bei denen sich die Jugendrotkreuzlerinnen in den Räumen der DRK-Ortsvereinigung Bensheim verstecken konnten und anschließend von den Rettungshunden Socke, Pippa. Lucky und Angus gesucht und natürlich auch gefunden wurden. Dabei haben sie es den Hunden nicht leicht gemacht, denn sie versteckten sich in Regalen und Kisten.

Das JRK Heppenheim bedankt sich herzlich bei der Rettungshundestaffel des DRK Bensheim für diesen interessanten, lehrreichen und vor allem unvergesslich schönen Tag.

Der Ausflug zu den Rettungshunden war erst der Anfang der kommenden Präsenztreffen des JRK Heppenheims. Katja Asel, die Leiterin der Jugendrotkreuzes in Heppenheim, hat für die kommende Zeit noch einiges geplant. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen müssen zudem nach der langen Zwangspause wiederholt und vertieft werden, denn „Üben ist das Wichtigste bei der Ersten Hilfe und dies musste ja leider coronabedingt lange ausbleiben“, bedauert Katja Asel. Es sind auch wieder Themenstunden geplant, in denen sich die Jugendrotkreuzler austauschen, diskutieren oder in Rollenspielen neue Sichtweisen erlangen können. „Vor allem stehen viel Spiel und Spaß auf dem Programm mit lustigen Gruppenstunden, spannenden Ausflügen und einer großartigen Atmosphäre und Gemeinschaft“, denn das macht unsere tolle Gruppe aus“, so Asel.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wer sich für die Arbeit des Jugendrotkreut interessiert, der kann per E-Mail Kontakt aufnehmen: jugendrotkreuz@drk-heppenheim.de. In Heppenheim bietet das DRK zwei Kindergruppen (7 bis 10 Jahre und 11 bis 14 Jahre) sowie eine Jugendgruppe (ab 15 Jahren) an. red