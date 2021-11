Heppenheimer Jahrgang 1939 holt Jubiläumsfahrt nach

Heppenheim. 1990 sind die Angehörigen des Jahrgangs 1939 zum ersten Mal gemeinsam verreist. Anlass war damals der 50. Geburtstag. Seitdem organisiert das Vorstandsteam Jahr für Jahr eine mehrtägige Reise. Die 30. Fahrt zum 80. Geburtstag musste im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden. Doch nun haben die Senioren die Reisen nachgeholt.

Ziel war Bernried am Starnberger See in Oberbayern, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Ausflüge führten die Gruppe zu mehreren touristischen Höhepunkten, darunter Kloster Ettal, Kloster Andechs, Wieskirche in Steingaden oder der Passionsspielort Oberammergau.

Für die Organisation der Reise zeichnete Gerhard Mattern verantwortlich. red