Heppenheimer Gewerkschafter aus Überzeugung

Heppenheim. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Heppenheim sowie der Kreisverband Bergstraße und die Region Südhessen der DGB trauern um ihren Kollegen Wolfgang Klemmer, der nach längerer Krankheit verstorben ist. Er war über viele Jahrzehnte hinweg beim DGB aktiv.

In den 1970er und 1980er Jahren war Klemmer Vorsitzender des damaligen DGB-Ortskartells Heppenheim. Bis zu seinem Tod gehörte er dem Vorstand des DGB Heppenheim an. Zudem war er über viele Jahre hinweg im Kreisvorstand tätig. Wolfgang Klemmer war bis zu seinem Tod Vorstandsmitglied im Bezirksseniorenausschuss Südhessen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Als langjähriger DGB-Vertreter im Widerspruchsausschuss der Gesundheitskasse AOK in Hessen setzte er sich mit viel Engagement und Sachkenntnis für die Interessen der Versicherten ein.

„Mit Wolfgang Klemmer verlieren wir einen sehr engagierten Gewerkschaftskollegen, der der Gewerkschaftsbewegung über viele Jahrzehnte hinweg die Treue gehalten und sich sein Leben lang aktiv für soziale Gerechtigkeit und Solidarität eingesetzt hat“, betonen Ortsverbandsvorsitzender Franz Beiwinkel, Kreisvorsitzender Sven Wingerter und der südhessische Regionssekretär Horst Raupp in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Wolfgang Klemmer war ein Urgestein des DGB Heppenheim. Sein Tod reißt eine schmerzliche Lücke in unsere Reihen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und trauern mit seinen Angehörigen“. so Horst Raupp. red

