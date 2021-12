Heppenheimer Bücherfreunde haben Schwierigkeiten mit Sullivan

Heppenheim. Der Tod von Patrick bringt die Schwestern Nora und Theresa nach 50 Jahren wieder zusammen. Dazwischen liegen Jahre feindseligen Schweigens. Ursache für den familiären Kleinkrieg ist der Tausch zwischen der schwangeren Theresa, der späteren Nonne Cecilia Flynn, und der Kinderlosigkeit ihrer älteren Schwester Nora. Der Tausch findet vor dem Hintergrund der irischen Auswanderung in die USA um 1950 statt.

Im Oberlin-Lesezirkel der Heilig-Geist-Kirchengemeinde versuchten die Teilnehmer des Lesezirkels „Literatur und Religion“, ihrer Lektüre von J. Courtney Sullivans „All die Jahre“ gerecht zu werden. Als schwierig wurden dabei nicht nur der ausufernde nordamerikanische Stils, sondern auch die Tatsache des Kindertauschs in einem Kloster bewertet. Als aussagekräftiger angesehen wurde „Philomena“ von Martin Sixsmith, wo es um das Erleben einer Frau geht, deren Sohn als Baby in einer irischen Abtei widerrechtlich weggegeben wurde.

Beim nächsten Treffen am Montag, 13. Dezember, 17 Uhr, im Guyot-Gemeindehaus geht es um „Die Bagage“ und „Vati“ von Monika Helfer. Beide Bücher stehen in unmittelbarem Zusammenhang und erzählen eine Familiengeschichte in Österreich. red