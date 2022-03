Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bauhof - Neue Kleinkehrmaschine kommt in nahezu jede Ecke / Fahrzeuge werden zweimal in der Woche in der Nachbargemeinde eingesetzt Heppenheimer Besen kehren auch in Lorsch

Karsten Werner vom Heppenheimer Bauhofteam steuert die neue Kleinkehrmaschine, die auch in der Nachbarstadt Lorsch zum Einsatz kommt. © Wagner