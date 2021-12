Heppenheimer Angebote zwischen den Jahren

Heppenheim. „Sagen und Geschichten aus längst vergangener Zeit“ erwarten die Zuhörer auch in diesem Winter bei den öffentlichen Raunacht-Führungen in Heppenheim. Zwischen dem 26. und dem 31. Dezember entführen die Laternenführer täglich ab 19 Uhr mit Kerzenlicht und Leiter in die Welt der hessischen Sagen und in die Heppenheimer Altstadt.

In diesem Jahr soll es magisch werden bei den Winterlaternenführungen, lautet das Motto doch „Von Zaubersprüchen und Hexereien“. Erzählt werden Geschichten von Zauberern, Wichteln und bekannten Märchengestalten wie Frau Holle. Treffpunkt ist jeweils am Marktplatz. Die Teilnehmergebühr beträgt 6 Euro pro Erwachsenem und 3 Euro pro Kind. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln während der Führungen bei einer maximalen Teilnehmerzahl von 15 Personen. Tickets für die Führungen müssen vorab bei der Tourist Information in der Friedrichstraße 21 erworben werden.

Das Weihnachtskonzert auf dem historischen Marktplatz muss in diesem Jahr entfallen. An Ostern soll das Marktplatzkonzertallerdings wieder stattfinden.

Sonderausstellung im Museum

Als eine der meistfrequentierten Verkehrsadern Deutschlands galt die Bergstraße als „deutsche Riviera“ zwischen Odenwald und Rhein viele Jahrhunderte als beliebtes Ziel zahlreicher Reisende. Durch die Auswirkungen der Industrialisierung und der steigenden bürgerlichen Lebensqualität erhielt die Reisekultur vor allem im 19. und 20. Jahrhundert auch in der Kleinstadt Heppenheimeinen enormen Aufschwung.

Das Museum Heppenheim hat in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt der Heppenheimer Altstadtfreunde dieses Thema mit der Sonderausstellung „Heppenheim – Ein Reiseziel an der Bergstraße im 19. und 20. Jahrhundert“ aufgearbeitet. Die Ausstellung kann bis zum 23. Januar mittwochs, donnerstags und samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Am 24. und 31. Dezember ist das Museum geschlossen. red