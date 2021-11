„Wir wollen genauso viel Energie selbst erzeugen, wie wir auch verbrauchen“, kündigte Heppenheims Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) in seiner virtuellen Neujahrsansprache im Januar 2021 an. Stromfresser, wie die Straßenbeleuchtung, sollten effizienter gestaltet werden. Beispielsweise würden 3800 Laternen auf LED-Technik umgerüstet, so Burelbach zu Jahresbeginn.

