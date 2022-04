Für den Heppenheimer Frühjahrsputz am Samstag haben sich insgesamt 13 Vereine und Privatinitiativen im Voraus angemeldet. Schon am Donnerstag konnten Vereinsmitglieder Greifzangen und Abfalltüten beim Baubetriebshof abholen. Mit der Aktion gab es zugleich einen Wechsel: Statt des sonst üblichen Herbstputzes hat man sich in Heppenheim diesmal für einen Frühjahrsputz entschieden.

Auf den ...