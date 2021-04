Heppenheim: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Heppenheim. In Heppenheim ist es am Sonntagabend zu einer Verfolgungsjagd eines betrunkenen Autofahrers und der Polizei gekommen. Beamte seien alarmiert worden, nachdem ein Pkw wiederholt mit hoher Geschwindigkeit über die Lorscher Straße und den Europaplatz gefahren sei. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, versuchte der, sich mit zum Teil überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise der Kontrolle zu entziehen, wie es im Polizeibericht heißt. Der Pkw sei schließlich in der Daimlerstraße auf einem Firmengelände gestoppt worden, als er einen Streifenwagen rammte. Verletzt wurde dabei niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf 5500 Euro.

