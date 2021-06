Am Mittwoch, 9. Juni, feiert Helmut Stimmler seinen 80. Geburtstag. Beim FC Sportfreunde ist er der Mann für alle Fälle.

So half Stimmler bei der Renovierung der Vereinsgaststätte „Anstoß“. Vor der Übernahme der Stadion-Gaststätte war der Jubilar auch oft bei Spielen der zweiten und ersten Mannschaft im Verkauf in der Hütte. Wenn die erste Herrenmannschaft, die in der Gruppenliga

...