Helfer gesucht für den Heiligabend in Heppenheim

Heppenheim. Die beiden christlichen Kirchen wollen gemeinsam dazu beitragen, dass trotz Corona alle gesund und fröhlich Weihnachten feiern können. Dafür werden noch helfende Hände gesucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als besonderes ökumenisches Angebot finden am 24. Dezember an drei unterschiedlichen Orten in Heppenheim Heilig-Nacht-Gebete unter freiem Himmel statt. „Sie sind schlicht, einfach, schön, ökumenisch, kurz und werden mit den Menschen vor Ort gefeiert“, teilen die Organisatoren mit. Gestaltet werden sie vom katholischen Dekan Thomas Meurer, dem evangelischen Dekan Arno Kreh und Annette Claar-Kreh.

Beginn ist am 24. Dezember um 21.30 Uhr am Platz vor der Kirche Erscheinung des Herrn in der Heppenheimer Weststadt. Es folgen Heilig-Nacht-Gebete in der Grünanlage am Tulpenweg in der Heppenheimer Nordstadt und zum Abschluss um 23.30 Uhr auf dem Marktplatz. Alle Besucher werden gebeten, sich an Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen zu halten und eine Kerze mit Windlicht mitzubringen.

Halbe Stunde vor- und nachher

Gesucht werden Menschen, die eine halbe Stunde vor und nach dem Gebet organisatorisch unterstützen und möglichst aus dem nahen Umfeld kommen. Ein Treffen zur Absprache wird im Vorfeld organisiert. Wer die Heilig-Nacht-Gebete unterstützen möchte, kann sich an die Vorbereitungsgruppe wenden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2