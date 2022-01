Heldinnen-Epos von Anne Weber

Heppenheim. Begeistert, wenn auch kritisch vertieften sich die Freunde des Lesezirkels „Literatur und Religion“ bei ihrem jüngsten Treffen in das „Heldinnen-Epos Annette“. Geschrieben wurde es von der in Offenbach geborenen und in Oberhessen aufgewachsenen Autorin und Übersetzerin, die seit Jahren in Paris lebt, Anne Weber. 2020 erhielt sie für ihr aktuelles Werk den deutschen Buchpreis.

Annette Beaumanoir, die Heldin in dem Buch, wurde vor 98 Jahren an der Nordküste der Bretagne geboren. Die bis heute vorhandenen Spannungen zwischen Frankreich und seinem westlichen Landzipfel sowie dessen Bewohnern bestimmten von klein auf das Leben der jungen Frau. Einfühlsam berichtet, teilweise literarisch umformt werden die einzelnen Lebensabschnitte geschildert, die Annette nach Paris in den durchaus gespaltenen Untergrund führen: einerseits die damalige kommunistische Partei, andererseits selbsternannte Milizen, die das Leben gefährlich machten. Es ist Krieg gegen die deutschen Besatzer.

Über Marseille hat Annette schließlich Kontakt zur Befreiungsfront FLN. Anfang der 1950er Jahre kämpft sie im Algerienkrieg auf algerischer Seite gegen ihre eigenen Landsleute, der dort verhassten Kolonialmacht. Sie wird Gesundheitsministerin in der ersten unabhängigen Regierung Ben Bellas. Aber auch dort ist die ehemalige Untergrundkämpferin vom Tod bedroht. Sie muss über Tunesien zurück nach Frankreich, bzw. in die Schweiz flüchten.

Anne Webers „Epos“, die Biografie einer lebensklugen Frau, wurde im Guyot-Gemeindehaus zwar zustimmend akzeptiert, aber zugleich wurde gefragt, ob nicht nur einzelne Abschnitte „episch“ gewesen wären. Zugleich fand jedoch die vorwärtsdrängende Sprache Gefallen. Weber lässt unter Bezug auf Camus erst in den Schlusszeilen erkennen, wie sie zu den spannenden vielseitigen Erinnerungen Annettes kam.

Die Lesung und die Diskussion fanden unter Pandemie-Bedingungen statt.

Nächstes Treffen am 14. Februar

Als nächstes Buch steht am 14. Februar der Roman des tansanisch-britischen Nobelpreisträgers 2021 Abdulrazak Gurnah mit seiner Beschreibung aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, „Das letzte Paradies“, auf dem Programm. Pfarrer Dirk Römer wird das Gespräch im Guyot-Gemeindehaus mit wenigen Bildern einer Dekanatsreise nach Süd-Tansania (2001) ergänzen. red